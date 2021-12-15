Barbara Zangerl - Aus dem Schatten der MeisterJetzt kostenlos streamen
Barbara Zangerl - Aus dem Schatten der Meister
50 Min.
Die junge Vorarlbergerin Barbara Zangerl schafft als erste Frau die legendäre Alpine Trilogie "End of Silence", "Kaisers neue Kleider" und "Silbergeier". Mit den Erstbegehern dieser Routen - Beat Kammerlander, Stefan Glowacz und Thomas Huber, kehrt sie jetzt zurück zu "deren" Wänden.
