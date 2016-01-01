Tiefer Schnee - Abenteuer in AlaskaJetzt kostenlos streamen
Drei der weltbesten Freeriderinnen machen sich auf zu einem großen Abenteuer: Eva Walkner, Nadine Wallner und Christine Hargin in den Bergen von Alaska und dem großen Ziel, den Mt. Takhin erstzubegehen und zu befahren. Dass aus dem Projekt der Athletinnen jedoch ein folgenschweres Unterfangen wird, damit hatte keine von ihnen gerechnet.
