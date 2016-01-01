Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVFolge vom 01.01.2016
47 Min.

Drei der weltbesten Freeriderinnen machen sich auf zu einem großen Abenteuer: Eva Walkner, Nadine Wallner und Christine Hargin in den Bergen von Alaska und dem großen Ziel, den Mt. Takhin erstzubegehen und zu befahren. Dass aus dem Projekt der Athletinnen jedoch ein folgenschweres Unterfangen wird, damit hatte keine von ihnen gerechnet.

