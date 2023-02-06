Oswald "Bulle" Oelz - Alpinist und HöhenmedizinerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.02.2023: Oswald "Bulle" Oelz - Alpinist und Höhenmediziner
47 Min.Folge vom 06.02.2023
Erfolgreicher Höhenbergsteiger und Pionier der Höhenmedizin: Oswald „Bulle“ Oelz ist einer der wichtigsten Alpinisten Österreichs und eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Himalaya-Bergsteigens. Er nutze jede Gelegenheit, um mehr über die Ursachen und Wirkungen der Höhenkrankheit zu lernen; dabei scheute er auch vor riskanten Selbstversuchen nicht zurück. Nun feiert der "Bulle" seinen 80. Geburtstag, und das Bergwelten-Porträt zeigt ihn als einen der großen Alpinisten seiner Generation.
