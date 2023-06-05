Bergwelten
Folge vom 05.06.2023: Das Grazer Bergland
47 Min.Folge vom 05.06.2023
Anlässlich des Todes von Peter Simonischek lädt BERGWELTEN die Zuseher ein, in Gedenken an die österreichische Schauspiel-Ikone noch einmal in seine wunderbare Heimat einzutauchen - das Grazer Bergland. Es ist seit jeher ein Abenteuerland für Bergliebhaber, die dem Stress der urbanen Welt für eine Weile entfliehen wollen. Das Mittelgebirge aus Kalkstein liegt vor den Toren der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Graz und war für Simonischek über 60 Jahre lang Heimat und Rückzugsort zugleich.
Altersfreigabe:
0
Enthält Produktplatzierungen