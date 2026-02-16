Best of Karl Farkas
Folge 2: Best of Karl Farkas
27 Min.Folge vom 16.02.2026
Ein Best-of mit den lustigsten Fernseh- und Bühnenauftritten der Kabarett-Ikone Karl Farkas. Neben aberwitzigen Sketchen wie "Das G-Drama" und "Die Zeitungsredaktion" sind auch einige der legendären Doppelconférencen zusammen mit Ernst Waldbrunn zu sehen. Bildquelle: ORF
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