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Besuch im Bubenland

Besuch im Bubenland

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.06.2026
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Besuch im Bubenland

Folge 1: Besuch im Bubenland

91 Min.Folge vom 13.06.2026

Im südlichen Burgenland scheint die Zeit still zu stehen. Inmitten dieser ruhigen, fast entrückten Landschaft begegnet Regisseurin Katrin Schlösser einer Generation von Männern, die selten gefragt wird und die noch seltener antwortet. Mit ihrem Dokumentarfilm "Besuch im Bubenland" kehrt Schlösser in ihre zweite Heimat zurück, wohin sie einst der Liebe wegen gezogen war – es ist dies eine filmische Feldforschung über Männlichkeit, Einsamkeit und Unausgesprochenes. Bildquelle: ORF/KGP Filmproduktion/Polyfilm

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