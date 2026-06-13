Besuch im Bubenland
Folge 1: Besuch im Bubenland
91 Min.Folge vom 13.06.2026
Im südlichen Burgenland scheint die Zeit still zu stehen. Inmitten dieser ruhigen, fast entrückten Landschaft begegnet Regisseurin Katrin Schlösser einer Generation von Männern, die selten gefragt wird und die noch seltener antwortet. Mit ihrem Dokumentarfilm "Besuch im Bubenland" kehrt Schlösser in ihre zweite Heimat zurück, wohin sie einst der Liebe wegen gezogen war – es ist dies eine filmische Feldforschung über Männlichkeit, Einsamkeit und Unausgesprochenes. Bildquelle: ORF/KGP Filmproduktion/Polyfilm
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Besuch im Bubenland
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