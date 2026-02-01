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Betongold an der Piste

Betongold an der Piste

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 01.02.2026
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Betongold an der Piste

Folge 1: Betongold an der Piste

50 Min.Folge vom 01.02.2026

Österreichs Ski-Immobilien boomen wie nie: Preise explodieren, Luxusresorts und Millionenchalets sprießen. Millionäre und Spekulanten sichern sich die besten Plätze – während Gemeinden oft machtlos zusehen. Nora Zoglauer zeigt in ihrer Reportage, wer vom Ski-Boom wirklich profitiert – und wo Widerstand möglich ist. Bildquelle: ORF

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