Betongold an der Piste
Folge 1: Betongold an der Piste
50 Min.Folge vom 01.02.2026
Österreichs Ski-Immobilien boomen wie nie: Preise explodieren, Luxusresorts und Millionenchalets sprießen. Millionäre und Spekulanten sichern sich die besten Plätze – während Gemeinden oft machtlos zusehen. Nora Zoglauer zeigt in ihrer Reportage, wer vom Ski-Boom wirklich profitiert – und wo Widerstand möglich ist. Bildquelle: ORF
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Betongold an der Piste
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