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Big Names Only

Jannik vs Tom eskaliert! Chalamet - Mobbing Opfer!

Talk? Now!Staffel 1Folge 61vom 01.08.2026
Jannik vs Tom eskaliert! Chalamet - Mobbing Opfer!

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Folge 61: Jannik vs Tom eskaliert! Chalamet - Mobbing Opfer!

52 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Jannik Kontalis vs Tom - es fliegen die Fetzen - neuer Hass! Kaulitz&Kaulitz starten mit Staffel 3. Krone auf, Popcorn raus! Wie gehts Daniel? Carsten ist plötzlich ein gekröntes Haupt - was steckt dahinter? Und warum Timothée Chalamet zum Mobbing-Opfer wurde. Der heißeste Promi-Talk der Woche wartet auf euch - Big Names Only ab jetzt ROYAL!

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