Staffel 1Folge 14vom 29.05.2026
Big Time HorrorJetzt kostenlos streamen
Big Time Rush
Folge 14: Big Time Horror
22 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Dieses Mal brauchen die Jungs alle ihre Überzeugungsfähigkeiten und -tricks: Gustavo soll schlucken, dass es in Palm Woods einen Geist gibt!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Time Rush
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany