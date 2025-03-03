Bilder einer Aufstellung (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen
Bilder einer Aufstellung (ÖGS)
Folge 1: Bilder einer Aufstellung (ÖGS)
Karl Nehammer, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger- in dieser Aufstellung haben die Koalitionsverhandlungen begonnen. Nachdem NEOS den Verhandlungstisch verlassen haben, ist kurz darauf auch die ÖVP aus den Verhandlungen ausgestiegen. Karl Nehammer ist als Kanzler und ÖVP-Parteichef zurückgetreten, Christian Stocker hat übernommen. Am Tisch mit ihm: Herbert Kickl. Auch diese Konstellation ist zerbrochen - gegenseitige Schuldzuweisungen inklusive. Und jetzt also ÖVP-SPÖ-NEOS. Was sich in diesen fünf Monaten hinter den Kulissen ereignet hat, hat Fritz Dittlbacher festgehalten. Das Ergebnis ist in der Doku "Bilder einer Aufstellung" zu sehen. Bildquelle: ORF
