Folge 2: 205.600.000 Euro verschwendet! Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 2: Folge 2: 205.600.000 Euro verschwendet!
67 Min.Folge vom 09.01.2018Ab 6
In Folge 2 der aktuellen Staffel von "Bist Du deppert!" berichten Gerald Fleischhacker, Rudi Roubinek, Gregor Seberg, Gery Seidl und Angelika Niedetzky von Steuerverschwendung in schwindelerregender Höhe. Über 200 Millionen Euro werden alleine in dieser Sendung aufgedeckt, nicht zuletzt weil die Comedians das Großprojekt Krankenhaus Nord in Wien unter die Lupe nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bist Du deppert!
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4