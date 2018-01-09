Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 6Folge 2vom 09.01.2018
67 Min.Folge vom 09.01.2018Ab 6

In Folge 2 der aktuellen Staffel von "Bist Du deppert!" berichten Gerald Fleischhacker, Rudi Roubinek, Gregor Seberg, Gery Seidl und Angelika Niedetzky von Steuerverschwendung in schwindelerregender Höhe. Über 200 Millionen Euro werden alleine in dieser Sendung aufgedeckt, nicht zuletzt weil die Comedians das Großprojekt Krankenhaus Nord in Wien unter die Lupe nehmen.

