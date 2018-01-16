Folge 3: Premiere! Wir beenden die Sendung mit einem Plus!Jetzt kostenlos streamen
Bist Du deppert!
Folge 3: Folge 3: Premiere! Wir beenden die Sendung mit einem Plus!
66 Min. Folge vom 16.01.2018 Ab 6
In dieser Folge von "Bist Du deppert!" geht es unter anderem um ein teures Kunstwerk, das niemand besucht. Außerdem versuchen sich die Comedians am heiß umkämpften Wohnungsmarkt als Wohnungsbeschaffer und sie holen für Sie Geld wieder zurück!
