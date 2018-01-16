Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bist Du deppert!

Folge 3: Premiere! Wir beenden die Sendung mit einem Plus!

PULS 4Staffel 6Folge 3vom 16.01.2018
Folge 3: Premiere! Wir beenden die Sendung mit einem Plus!

Folge 3: Premiere! Wir beenden die Sendung mit einem Plus!Jetzt kostenlos streamen

Bist Du deppert!

Folge 3: Folge 3: Premiere! Wir beenden die Sendung mit einem Plus!

66 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 6

In dieser Folge von "Bist Du deppert!" geht es unter anderem um ein teures Kunstwerk, das niemand besucht. Außerdem versuchen sich die Comedians am heiß umkämpften Wohnungsmarkt als Wohnungsbeschaffer und sie holen für Sie Geld wieder zurück!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bist Du deppert!
PULS 4
Bist Du deppert!

Bist Du deppert!

Alle 9 Staffeln und Folgen