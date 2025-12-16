Black Clover
Folge 1: Asta und Yuno
23 Min.Ab 12
Im Heimatdorf von Asta und Yuno erhalten alle Einwohner an ihrem 15. Geburtstag sogenannte Grimoires. Das sind Zauberbücher, die es den Jugendlichen erlauben, Magie anzuwenden. Während Yuno bereits großes Talent zeigt, freut sich Asta darauf, auch endlich übersinnliche Kräfte anwenden zu dürfen.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA