Zum 100. Geburtstag des Pianisten zeigt der ORF ein Porträt über das Leben und Werk Oscar Petersons. Der Film von Barry Avrich kombiniert Archivmaterial mit Erinnerungen von Musikgrößen wie Quincy Jones und Herbie Hancock – und lässt auch Peterson selbst zu Wort kommen. Bereits als Kind lernte er Klavier, nachdem eine Krankheit seine Trompetenpläne beendete. Ein erster Wettbewerbssieg brachte ihm öffentliche Aufmerksamkeit. Mit Norman Granz und "Jazz at the Philharmonic" begann seine internationale Karriere, die ihn unter anderem in die Carnegie Hall führte. Petersons Musik wurde auch politisch: Sein Stück "Hymn to Freedom" wurde zur Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung. Trotz eines Schlaganfalls 1993 trat er weiter auf – etwa 2003 im Wiener Musikverein. Mit über 200 eigenen Alben gilt er als einer der produktivsten und gefeiertesten Jazzpianisten aller Zeiten. Er starb 2007 im Alter von 82 Jahren. Bildquelle: ORF/Courtesy Melbar Entertainment Group/Herman Leonard Photography LLC.
