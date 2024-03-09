Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blackstar

Der Smaragd-Ritter

NBCUniversalStaffel 1Folge 5vom 09.03.2024
Der Smaragd-Ritter

Der Smaragd-RitterJetzt kostenlos streamen

Blackstar

Folge 5: Der Smaragd-Ritter

22 Min.Folge vom 09.03.2024Ab 12

Der Astronaut John Blackstar wird eines Tages mit seinem Raumschiff in ein Schwarzes Loch hineingesogen und landet in einer fremden Galaxie. Auf dem Planeten Sagar kämpft er fortan mit seinen Verbündeten gegen den finsteren Overlord und versucht, die Bevölkerung seiner neuen Heimat zu beschützen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blackstar
NBCUniversal
Blackstar

Blackstar

Alle 1 Staffeln und Folgen