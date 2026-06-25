Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-DetektiveJetzt kostenlos streamen
BLAULICHT
Folge vom 25.06.2026: Verbrechen oder Unfall? - Die Tatort-Detektive
49 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Sie sind die ersten Kriminalisten am Tatort, sichern Beweismaterial und betreuen als erste die Opfer und Geschädigten: Die Beamten der Kripo Hannover stellen alle Weichen für eine schnelle Verbrechensaufklärung. Vom Einbruch in die Luxusvilla bis hin zum ungeklärten Todesfall: Die Reportage begleitet zwei Polizeikommissare auf ihren Einsätzen im Kriminaldauerdienst und deckt auf, wieso den beiden Beamten kein menschlicher Abgrund mehr fremd ist.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt