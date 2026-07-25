Blaze, der Supertruck (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 25.07.2026: Blaze, der Supertruck (Teil 2)
24 Min.Folge vom 25.07.2026
Crusher versucht immer wieder, Blaze mit fiesen Tricks aus dem Rennen zu schmeißen, doch er findet immer einen Weg, um dem zu entgehen. Auch mit dem riesigen Matschwerfer kann sich Blaze messen und fährt am Ende das große Rennen.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5-6, Season 8-9: Nickelodeon Germany