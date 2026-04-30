Blaze und die Monster-Maschinen
Folge vom 30.04.2026: Die Naschzeug-Diebin
22 Min.Folge vom 30.04.2026
Polizist Blaze hat seinen größten Fall und muss die schelmische Naschzeug-Diebin fangen. Zusammen mit der Hilfe von der Polizistin Anna will Blaze die Diebin endlich stoppen und alle gestohlenen Süßigkeiten zurückbringen.
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-7: Nickelodeon & © Season 5: Nickelodeon Germany