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Blickwechsel Spezial

Brauchtum blüht auf: Die neue Lust auf Tradition

ServusTVStaffel 1Folge 9vom 23.07.2026
Brauchtum blüht auf: Die neue Lust auf Tradition

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Folge 9: Brauchtum blüht auf: Die neue Lust auf Tradition

47 Min.Folge vom 23.07.2026

Die Feuer zur Sommersonnenwende werden nicht nur größer, sondern auch häufiger. Und immer öfter kommen die Besucher in Tracht. Tradition und Brauchtum liegen wieder im Trend. Nicht nur im Sommer. Egal ob in Volkstanz-, Musik- oder Krampus-Gruppen: Altbewährtes ist gefragt. Eine Dokumentation über gelebte Geschichte in Stadt und Land - und warum das Dirndl nicht „rechts“, sondern im Trend ist.

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