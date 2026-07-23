Brauchtum blüht auf: Die neue Lust auf TraditionJetzt kostenlos streamen
Blickwechsel Spezial
Folge 9: Brauchtum blüht auf: Die neue Lust auf Tradition
47 Min.Folge vom 23.07.2026
Die Feuer zur Sommersonnenwende werden nicht nur größer, sondern auch häufiger. Und immer öfter kommen die Besucher in Tracht. Tradition und Brauchtum liegen wieder im Trend. Nicht nur im Sommer. Egal ob in Volkstanz-, Musik- oder Krampus-Gruppen: Altbewährtes ist gefragt. Eine Dokumentation über gelebte Geschichte in Stadt und Land - und warum das Dirndl nicht „rechts“, sondern im Trend ist.
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