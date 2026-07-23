Blind ermittelt - Die toten Mädchen von WienJetzt kostenlos streamen
Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien
Folge 1: Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien
Bei einem Anschlag verliert Chefinspektor Haller seine Freundin Kara und erblindet selbst. Zwei Jahre später weckt ein unerwarteter Hinweis Zweifel an den bisherigen Ermittlungen. Haller nimmt die Suche nach dem wahren Drahtzieher auf und setzt dabei auf ungewöhnliche Methoden. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Jaschka Lämmert (Laura Jander) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Stipe Erceg (Udo Strasser) Johannes Silberschneider (Arthur Pohl) Anna Rot (Kara Hoffmann) Barbara Prakopenka (Adna) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Regie: Jano Ben Chaabane Drehbuch: Ralph Werner, Don Schubert Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek
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