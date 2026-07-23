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Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien

Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien

ORF1Staffel 1Folge 1vom 23.07.2026
Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien

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Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien

Folge 1: Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien

89 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Bei einem Anschlag verliert Chefinspektor Haller seine Freundin Kara und erblindet selbst. Zwei Jahre später weckt ein unerwarteter Hinweis Zweifel an den bisherigen Ermittlungen. Haller nimmt die Suche nach dem wahren Drahtzieher auf und setzt dabei auf ungewöhnliche Methoden. Besetzung: Philipp Hochmair (Alexander Haller) Andreas Guenther (Nikolai Falk) Jaschka Lämmert (Laura Jander) Patricia Aulitzky (Sophie Haller) Stipe Erceg (Udo Strasser) Johannes Silberschneider (Arthur Pohl) Anna Rot (Kara Hoffmann) Barbara Prakopenka (Adna) Michael Edlinger (Peter Lassmann) Regie: Jano Ben Chaabane Drehbuch: Ralph Werner, Don Schubert Bildquelle: ORF/Mona Film/Philipp Brozsek

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