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Blue Bloods - Crime Scene New York

Das Glück der Reagans

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 1vom 20.05.2026
Das Glück der Reagans

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 1: Das Glück der Reagans

42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Nach bekanntgewordenen Fällen von Polizeigewalt werden die Rufe gegen das NYPD immer lauter. Vor allem für die Stadtratsvorsitzende Regina Thomas ist klar, dass unter der Leitung von Frank Reagan die Polizei keine Zukunft hat. Unterdessen herrscht auch auf dem Revier angespannte Stimmung, denn von Danny und Baez fehlt während ihren Ermittlungen jede Spur.

Weitere Folgen in Staffel 11

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