Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 18: Falsche Hoffnungen
42 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Erin läuft einem ehemaligen Rivalen über den Weg. Sie recherchiert daraufhin erneut in einem Fall, bei dem jemand unschuldig verurteilt wurde. Danny und Baez sind indes auf der Suche nach einem vermissten Kind, das womöglich einer Entführung zum Opfer fiel.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
