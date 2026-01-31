Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 10: Haarige Geheimnisse
44 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
David läuft bei seinen Freunden unter dem Spitznamen "der haarigste Hintern Liverpools". Die starke Behaarung auf seiner Rückseite hindert ihn daran, Mädchen mit nach Hause zu nehmen - höchste Zeit für eine große Portion Wachs! Christina will ihren extremen Look (fünf Brustimplantate, Lip-Filler, Extensions, Augenbrauenlifting) noch extremer machen und aussehen wie eine lebendige Comic-Figur: Jessica Rabbit.
Genre:Reality
Produktion:GB, 2016
