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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge 4

DMAXFolge vom 16.08.2018
Folge 4

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 16.08.2018: Folge 4

22 Min.Folge vom 16.08.2018Ab 6

Die Guardia Civil kontrolliert am Flughafen El Prat das Gepäck eines Paares aus der Ukraine. Dabei wird deutlich, dass die beiden verdächtigen Personen nicht nur für ein romantisches Wochenende nach Barcelona gekommen sind, denn in den Taschen finden die Beamten unzählige Stangen Zigaretten. Am Hafen von Tarifa versucht ein Pkw-Fahrer die Grenzschützer unterdessen, mit einem simplen Trick hinters Licht zu führen. Der Autodieb hat eine weibliche Begleitperson und ein Baby mit an Bord - damit das Fahrzeug nicht verdächtig erscheint.

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