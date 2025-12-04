Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Russische Reizwäsche

ProSieben MAXXStaffel 17Folge 7vom 04.12.2025
Russische Reizwäsche

Russische ReizwäscheJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 7: Russische Reizwäsche

22 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Australien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol Australia" begleitet die australischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Krankheiten durch exotische Tiere verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 6 Staffeln und Folgen