Französisch für FortgeschritteneJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 1: Französisch für Fortgeschrittene
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Grenzbeamten decken die wahren Absichten einer Reisenden auf und erwischen einen kalifornischen Farmer, der mit einer ganz besonderen Ernte im Gepäck unterwegs ist. Außerdem begegnen sie einem ganz speziellen pelzigen Passagier und müssen es mit einem Mann aufnehmen, der den Sperrcode für sein Handy vergessen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited