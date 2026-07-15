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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Pistolen zwischen Pampers

seven-networkStaffel 2Folge 4vom 15.07.2026
Pistolen zwischen Pampers

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 4: Pistolen zwischen Pampers

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ein Paket kommt den Beamten bei der Post-Zollkontrolle verdächtig vor. Es kommt aus Indien, von wo aus häufig Drogen eingeschmuggelt werden. Es enthält einige zunächst unbestimmbare Stoffe. Bei der Kontrolle eines Autos begegnet den Grenzbeamten ein Paar aus den USA, das Pistolen bei sich trägt.

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