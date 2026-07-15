Koffer ist nicht gleich KofferJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 3: Koffer ist nicht gleich Koffer
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Mann, der zwei Monate in Indien und Sri Lanka verbracht hat, macht die Beamten am Flughafen Toronto stutzig - in diesen Ländern wird Heroin hergestellt. Sie wollen einen seiner Koffer kontrollieren, doch nachdem der vermeintliche Besitzer ihn mit seinem eigenen Schlüssel geöffnet hat, behauptet er plötzlich, es handle sich nicht um sein Gepäck. Ein anderer Einreisender hat eine ungewöhnlich große Menge Fotokameras dabei.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited