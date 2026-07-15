Runenlesen für AnfängerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 7: Runenlesen für Anfänger
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Eine Britin, die ihren Freund besucht, hat einige interessante Dinge in ihrem Koffer: Neben einigen Runensteinen auch einen Stoff, denn die Beamten vorsichtshalber zum Drogentest schicken. Eine andere Frau hat einen Friseursalon im Gepäck. Und bei einem Soldaten finden die Beamten jede Menge Magazine, aber keine Waffe.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited