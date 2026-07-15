Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 10: Kokainhaltige Kunst
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Grenzübergang Douglas nehmen die Beamten zwei Kanadier unter die Lupe, die angeblich versehentlich in die USA gefahren sind und nun wieder einreisen wollen. Einer von ihnen ist des Öfteren straffällig geworden. Bei der Untersuchung der Post fällt den Zollbeamten ein Paket aus Afrika auf, das ein Kunstwerk enthalten soll.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited