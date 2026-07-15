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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Kokainhaltige Kunst

seven-networkStaffel 2Folge 10vom 15.07.2026
Kokainhaltige Kunst

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 10: Kokainhaltige Kunst

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Grenzübergang Douglas nehmen die Beamten zwei Kanadier unter die Lupe, die angeblich versehentlich in die USA gefahren sind und nun wieder einreisen wollen. Einer von ihnen ist des Öfteren straffällig geworden. Bei der Untersuchung der Post fällt den Zollbeamten ein Paket aus Afrika auf, das ein Kunstwerk enthalten soll.

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