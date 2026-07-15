Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 9: Snoop Dogs Cousin
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen sind die Zollbeamten Schmugglern auf der Spur. Ein Kanadier, der von einer Backpacking-Tour aus Mittelamerika zurückkehrt. Er wirkt nervös ... Und eine Gruppe Rapper aus Los Angeles reist für einen Auftritt an - einer von ihnen gibt sich als Snoop Doggs Cousin aus. Es gibt jedoch Probleme mit ihrer Aufenthaltsgenehmigung.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
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Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
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