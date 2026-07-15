Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 2: Lebende Statue
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Beamten erwischen einen Straßenkünstler auf frischer Tat bei einem Fluchtversuch und fragen einen unverschämten Busreisenden über seine zweifelhafte Vergangenheit aus. Als ein Autofahrer aus den USA in seinen Kofferraum klettert, sind alle in Alarmbereitschaft. Außerdem befragen die Grenzer einen deutschen Touristen zu seiner Vorliebe für "Crystal".
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited