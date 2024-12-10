Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 10.12.2024
Folge 2: Verdächtiges Gummigranulat

43 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Die Grenzpolizei nimmt vermehrt illegale Einwanderer ins Visier, die unbemerkt von Mexiko in die USA gelangen wollen. Bei einer Kontrolle stoßen die Polizisten auf drei Fahrzeuge mit Asylsuchenden, die nicht in das Land einreisen dürfen. Doch auch der Drogenschmuggel bleibt eine Herausforderung für die Beamten.

