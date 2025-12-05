Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 8: Drogen serienmäßig
44 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
An der Juarez-Lincoln Bridge achten die Grenzbeamten auf jede Auffälligkeit. Als sich der Fahrer eines Pkws verdächtig verhält, hoffen die Polizisten auf einen Fund. Außerdem transportiert ein Pick Up eigenartige Konserven ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited