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Die Stadt und der Müll

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 3
Die Stadt und der Müll

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Folge 3: Die Stadt und der Müll

57 Min.Ab 12

Bei Bürgermeister Kane mehren sich die Nebenwirkungen des Medikaments, das er sich auf dem Schwarzmarkt verschafft hat. Doch selbst seiner Frau Meredith gegenüber versucht er nach wie vor, die Fassade des gesunden Mannes aufrechtzuerhalten.

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