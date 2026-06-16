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Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Box oder Strafraum mit Josh und Michael Liendl

ORF SPORT +Folge vom 16.06.2026
Box oder Strafraum mit Josh und Michael Liendl

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Box oder Strafraum - Der ORF Podcast

Folge vom 16.06.2026: Box oder Strafraum mit Josh und Michael Liendl

55 Min.Folge vom 16.06.2026

Für Fußball-Fans besteht immer Redebedarf. In ORF-Fußball-Podcast "Box oder Strafraum" beleuchtet Thomas Seidl - selbst jahrelang Stadionsprecher von Sturm Graz - gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten das aktuelle heimische Fußball-Geschehen.

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