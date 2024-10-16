Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

ORF1Staffel 1Folge 1vom 16.10.2024
Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the SunJetzt kostenlos streamen

Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

Folge 1: Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

46 Min.Folge vom 16.10.2024

Baška auf der Insel Krk ist Schauplatz für das große Blasmusik-Festival "Brass Palmas", das auch 2024 mit zahlreichen Bands aus den Genres Volksmusik, Jazz, Funk, Rock & Pop stattfindet. Conny Deutsch und Fanny Stapf erleben in dieser Doku ein Festival der besonderen Art, am südlichen Ende der Insel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun
ORF1
Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun

Alle 1 Staffeln und Folgen