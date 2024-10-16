Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the SunJetzt kostenlos streamen
Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun
Folge 1: Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun
46 Min.Folge vom 16.10.2024
Baška auf der Insel Krk ist Schauplatz für das große Blasmusik-Festival "Brass Palmas", das auch 2024 mit zahlreichen Bands aus den Genres Volksmusik, Jazz, Funk, Rock & Pop stattfindet. Conny Deutsch und Fanny Stapf erleben in dieser Doku ein Festival der besonderen Art, am südlichen Ende der Insel.
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Brass Palmas - Joy, Fun und Blasmusik in the Sun
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Genre:Spezial, Dokumentation
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Copyrights:© Season 1: ORF 1