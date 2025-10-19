Brass Palmas - Mit Pauken und Trompeten zum Strand!Jetzt kostenlos streamen
Brass Palmas - Mit Pauken und Trompeten zum Strand!
Folge 1: Brass Palmas - Mit Pauken und Trompeten zum Strand!
Baška auf der Insel Krk ist Schauplatz für das große Blasmusik-Festival „Brass Palmas“, das auch 2025 mit zahlreichen Bands aus den Genres Volksmusik, Jazz, Funk, Rock & Pop stattfindet. Dieses Festival ist die kleine Schwester des jährlich in Oberösterreich stattfindenden, und europaweit größten Blasmusikevents „Woodstock der Blasmusik“. Die Dokumentation beleuchtet das Event in diesem Jahr aus drei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, wir begleiten einen der Hauptacts, die Wüdaramusi, eine Gruppe eingeschworener Blasmusikfans, sowie den langjährigen Eventmoderator vom „Woodstock der Blasmusik“ Eric Papilaya, der heuer erstmals frei hat, und somit endlich einmal Zeit, den Event selbst zu genießen. Dazu Fans des Events, die schon seit langem diese Reise nach Kroatien gemeinsam unternehmen. Sie alle nehmen die Zuschauer mit auf ihre persönliche Reise zum Festival. Kommen alle rechtzeitig an? Haben alle MusikerInnen ihr Instrument mit, oder wurde womöglich auf einer Raststätte eine Tuba vergessen? Hält das Wetter? Und finden am Ende alle unsere ProtagonistInnen irgendwo zusammen? Bildquelle: ORF/Anklang.cc/Julia Engelbrecht
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