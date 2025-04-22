Basti und Özcan - Die HochzeitscrasherJetzt kostenlos streamen
Bratwurst & Baklava - Die Show
Folge 1: Basti und Özcan - Die Hochzeitscrasher
46 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Basti ist zu Gast bei seiner ersten türkischen Hochzeit und niemand geringeres als Özcan selbst lotst ihn durch die Hochzeitsfeier. Außerdem begrüßen sie einen ganz besonderen Gast im Studio: Ralf Schmitz.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool TV GmbH
Enthält Produktplatzierungen