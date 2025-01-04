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Bregenzer Festspielmagazin 2025
Folge 4: Bregenzer Festspielmagazin 2026
21 Min.Folge vom 23.07.2026
Die Bregenzer Festspiele feiern 2026 ihr 80-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum steht mit Giuseppe Verdis "La traviata" erstmals ein italienischer Opernklassiker als Spiel auf dem See auf dem Programm – inszeniert von Damiano Michieletto. Im Festspielhaus wird Leoš Janáčeks gesellschaftskritische Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" gezeigt. Das Festspielmagazin blickt auf Programm, Jubiläum und die Höhepunkte des Kultursommers.
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Bregenzer Festspielmagazin 2025
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Copyrights:© Season 1: ORF 2