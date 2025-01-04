Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bregenzer Festspielmagazin 2025

Bregenzer Festspielmagazin 2026

ORF2Staffel 1Folge 4vom 23.07.2026
Bregenzer Festspielmagazin 2026

Bregenzer Festspielmagazin 2026Jetzt kostenlos streamen

Bregenzer Festspielmagazin 2025

Folge 4: Bregenzer Festspielmagazin 2026

21 Min.Folge vom 23.07.2026

Die Bregenzer Festspiele feiern 2026 ihr 80-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum steht mit Giuseppe Verdis "La traviata" erstmals ein italienischer Opernklassiker als Spiel auf dem See auf dem Programm – inszeniert von Damiano Michieletto. Im Festspielhaus wird Leoš Janáčeks gesellschaftskritische Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" gezeigt. Das Festspielmagazin blickt auf Programm, Jubiläum und die Höhepunkte des Kultursommers.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bregenzer Festspielmagazin 2025
ORF2
Bregenzer Festspielmagazin 2025

Bregenzer Festspielmagazin 2025

Alle 1 Staffeln und Folgen