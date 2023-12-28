Brennpunkt Österreich: Alptraum Balkanroute - Nachts an der GrenzeJetzt kostenlos streamen
Brennpunkt Österreich
Folge 2: Brennpunkt Österreich: Alptraum Balkanroute - Nachts an der Grenze
45 Min.Folge vom 28.12.2023
Das "Brennpunkt Österreich"-Filmteam macht sich auf die Reise nach Bosnien und Serbien, um die Situation in Flüchtlingscamps, bei HelferInnen und bei Bundesheer und Polizei an der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland zu zeigen und hautnah erlebbar zu machen. 2022 gibt es hier jede Nacht bis zu 750 Aufgriffe von Flüchtlingen aus Kriegsländern und Migranten aus Nordafrika oder Asien. Erste Station der Reise ist Nickelsdorf. Bildquelle: ORF
