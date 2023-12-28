Zum Inhalt springenBarrierefrei
Explodierende Mietkosten, überteuerte Wohnungen, ein überlebenswichtiges Grundbedürfnis, das zum unleistbaren Luxus wird: Die neue Folge "Brennpunkt Österreich: Die große Mietmisere" begleitet Menschen, für die die in den letzten Jahren gestiegenen Wohnkosten existenzbedrohend geworden sind. Der Film zeigt auch den Kampf von Aktivistinnen und Aktivisten gegen Leerstand und Zwangsräumungen sowie Strategien, um Wohngebäude von Mietern freizubekommen. Bildquelle: ORF

