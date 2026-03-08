Staffel 1Folge 1vom 08.03.2026
Brigitte Fassbaender prägte als Mezzosopran das Opern- und Liedrepertoire des 20. Jahrhunderts. Später vollzieht sie einen radikalen Schritt und wechselt in Regie und Intendanz. Die Dokumentation begleitet diesen Wandel mit historischen Aufnahmen, Probenmomenten und persönlichen Reflexionen. Ein filmisches Porträt über Leidenschaft, Wandel und die Kraft der Kunst. Bildquelle: ORF/EuroArts
