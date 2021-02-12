Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Jochen, Jan, Jenny versus Charlotte, Konstantina, Matthias

SAT.1
Folge vom 12.02.2021
Jochen, Jan, Jenny versus Charlotte, Konstantina, Matthias

Jochen, Jan, Jenny versus Charlotte, Konstantina, MatthiasJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 12.02.2021: Jochen, Jan, Jenny versus Charlotte, Konstantina, Matthias

43 Min.
Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jochen Bendel, Jenny Elvers, Charlotte Karlinder und Matthias Distel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

