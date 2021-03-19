Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Simon, Marc, Esther versus Ralph, Carla, Marlene

SAT.1Folge vom 19.03.2021
Simon, Marc, Esther versus Ralph, Carla, Marlene

Folge vom 19.03.2021: Simon, Marc, Esther versus Ralph, Carla, Marlene

43 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Simon Pearce, Esther Schweins, Ralph Caspers und Marlene Lufen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

