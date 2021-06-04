Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyce, Karena, Jeannine versus Daniel, Frank, Faisal

Folge vom 04.06.2021: Joyce, Karena, Jeannine versus Daniel, Frank, Faisal

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Joyce Ilg, Jeannine Michaelsen, Daniel Boschmann und Faisal Kawusi) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

