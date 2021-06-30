Alina, Erk, Matthias versus Mina, Kathrin, JimiblueJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 30.06.2021: Alina, Erk, Matthias versus Mina, Kathrin, Jimiblue
43 Min.Folge vom 30.06.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Matthias Killing, Mina Tander und Jimi Blue Ochsenknecht) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: SAT.1 emotions & © Season 1-3, Season 3: SAT.1 & © Season 1-2: Sat.1