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Buchstaben Battle

Alina, Erk, Matthias versus Mina, Kathrin, Jimiblue

SAT.1Folge vom 30.06.2021
Alina, Erk, Matthias versus Mina, Kathrin, Jimiblue

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Buchstaben Battle

Folge vom 30.06.2021: Alina, Erk, Matthias versus Mina, Kathrin, Jimiblue

43 Min.Folge vom 30.06.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alina Merkau, Matthias Killing, Mina Tander und Jimi Blue Ochsenknecht) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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