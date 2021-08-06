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Buchstaben Battle

Nelson, Kevin, Simon versus Larissa, Jasmin, Jana Ina

SAT.1Folge vom 06.08.2021
Nelson, Kevin, Simon versus Larissa, Jasmin, Jana Ina

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Buchstaben Battle

Folge vom 06.08.2021: Nelson, Kevin, Simon versus Larissa, Jasmin, Jana Ina

43 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Nelson Müller, Simon Gosejohann, Larissa Rieß und Jana Ina Zarrella) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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