Oliver, Sebastian, Christine versus Laura, Melanie, MarcoJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 17.09.2021: Oliver, Sebastian, Christine versus Laura, Melanie, Marco
43 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Wnuk, Christine Urspruch, Laura Osswald und Marco Schreyl) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3: SAT.1 emotions & © Season 1-3, Season 3: SAT.1 & © Season 1-2: Sat.1