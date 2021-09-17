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Buchstaben Battle

Oliver, Sebastian, Christine versus Laura, Melanie, Marco

SAT.1Folge vom 17.09.2021
Oliver, Sebastian, Christine versus Laura, Melanie, Marco

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Buchstaben Battle

Folge vom 17.09.2021: Oliver, Sebastian, Christine versus Laura, Melanie, Marco

43 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Oliver Wnuk, Christine Urspruch, Laura Osswald und Marco Schreyl) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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