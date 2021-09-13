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Buchstaben Battle

Caroline, Chrisitna, Bettina versus Bastian, Francesco, Mario

SAT.1Folge vom 13.09.2021
Caroline, Chrisitna, Bettina versus Bastian, Francesco, Mario

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Buchstaben Battle

Folge vom 13.09.2021: Caroline, Chrisitna, Bettina versus Bastian, Francesco, Mario

43 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Caroline Frier, Bettina Zimmermann, Bastian Bielendorfer und Mario Kotaska) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

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